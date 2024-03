Com dúvidas, Santos treina na Vila e fecha preparação para final contra Palmeiras

O Santos alterou sua programação e treinou no período da tarde deste sábado, na Vila Belmiro, palco do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O Peixe realizou seu último trabalho para o clássico e encerrou a preparação, ainda com dúvidas.

Na véspera da partida, o técnico Fábio Carille manteve o mistério sobre a presença do lateral direito Aderlan. Ele foi à Vila e participou do treinamento com o time, mas vinha reclamando de um incômodo na região posterior da coxa e pode não ser relacionado.

Se o ala não reunir condições de jogo, a tendência é que o garoto JP Chermont, de 18 anos, ganhe uma oportunidade entre os titulares. Hayner, expulso na semifinal diante do Red Bull Bragantino, desfalcará o Peixe.

A provável escalação do Santos, portanto, tem: João Paulo; Aderlan (JP Chermont), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Pedrinho), Guilherme e Julio Furch.

Preocupado com o estado físico dos jogadores, Carille comandou uma atividade mais leve neste sábado. O elenco fez um trabalho tático, seguido por um complemento de bolas paradas ofensivas e defensivas. Inicialmente, o treino iria acontecer no período da manhã, no CT Rei Pelé.

Buscando encerrar uma seca de títulos de oito anos, o Santos encara o Palmeiras pela primeira partida da decisão do Paulista neste domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. O segundo e decisivo encontro acontecerá uma semana depois, no dia 7 de abril, também às 18h, no Allianz Parque.