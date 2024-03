Em vitória dos Spurs, Wembanyama se torna primeiro calouro a alcançar marca em 31 anos

O pivô Victor Wembanyama foi o grande destaque do San Antonio Spurs na vitória sobre o New York Knicks, por 130 a 126, na noite dessa sexta-feira, no Frost Bank Center, em San Antonio, no Texas (EUA). O jovem de 20 anos anotou 40 pontos e 20 rebotes no jogo, alcançando marca histórica na NBA.

Esta foi a primeira vez que um calouro atingiu tal feito desde Shaquille O'Neal, que marcou 46 pontos e 21 rebotes no dia 16 de fevereiro de 1993, quando ainda atuava pelo Orlando Magic.

Além disso, o francês se tornou o primeiro jogador na história dos Spurs a anotar 40 pontos ou mais, 20 rebotes ou mais e cinco assistências ou mais em uma única partida. Ele foi a primeira escolha do draft da atual temporada.

Victor Wembanyama is the first rookie since Shaquille O'Neal (46 PTS, 21 REB on 02/16/93) to record a 40-PT, 20-REB game. pic.twitter.com/yMIzGwePcR ? NBA History (@NBAHistory) March 30, 2024

Após o triunfo, Wembanyama celebrou a marca história e falou sobre o nível de talento presente na NBA. O garoto acredita estar no "caminho certo".

"Nunca vi tanta grandeza antes. Acabei de testemunhar tanta grandeza e quero fazer parte disso. Sempre quis mais e mais desde que comecei a competir com esses caras. Estou no caminho certo, eu sei disso. Vou conseguir um dia".

Apesar da atuação do pivô e do terceiro resultado positivo consecutivo, o San Antonio Spurs amarga a última colocação da Conferência Oeste, com apenas 18 vitórias e 56 derrotas. A franquia já não tem mais chances de se classificar aos playoffs nesta temporada.