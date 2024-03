Em casa, Bayern de Munique perde para Borussia Dortmund e se afasta ainda mais de título Alemão

O Bayern de Munique foi superado pelo Borussia Dortmund neste sábado, por 2 a 0, na Allianz Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Os gols da vitória do time visitante foram anotados por Adeyemi e Ryerson.

A derrota afastou ainda mais o Bayern do líder Bayer Leverkusen, que venceu na rodada e abriu 13 pontos para o time bávaro. Os donos da casa seguem na segunda colocação com 60 pontos conquistados.

Com a vitória, o Borussia Dortmund ultrapassou o RB Leipzig na tabela e assumiu a quarta posição, com 53 pontos somados.

Ambas as equipes voltam a campo neste sábado, pela 28ª rodada do Alemão. O Bayern encara o Heidenheim, enquanto o Borussia faz frente com o Stuttgart.

O Borussia Dortmund surpreendeu e abriu o placar aos 10 minutos da primeira etapa. Adeyemi recebeu passe de Brandt, invadiu a área e bateu para defesa do goleiro Ulreich, que deixou a bola escapar e morrer no fundo do gol.

Após o gol sofrido, o Bayern se atirou ao ataque em busca do empate. Os donos da casa desenvolveram boas oportunidades, mas não conseguiram vazar a defesa do Borussia.

No segundo tempo, o Bayern continuou pressionando o Borussia em busca do gol de empate. Todavia, foi o time visitante que balançou as redes, aos 37 minutos, com Ryerson. O lateral recebeu de Haller e bateu cruzado para ampliar o marcador do jogo.

O Bayern não jogou a toalha e, aos 43 minutos, Harry Kane, de cabeça, descontou para os donos da casa. Contudo, o gol foi anulado após o VAR confirmar posição irregular do artilheiro.

