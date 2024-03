Éder Militão se recupera de grave lesão e volta a ficar à disposição no Real Madrid

Após mais de sete meses fora dos gramados por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o zagueiro brasileiro Éder Militão voltou a ser relacionado pelo Real Madrid. Ele estará à disposição do treinador Carlo Ancelotti para a partida deste domingo, contra o Athletic Bilbao.

Na manhã deste sábado, antes mesmo do clube espanhol divulgar os relacionados para o jogo, Ancelotti já havia confirmado o retorno de Militão durante uma entrevista coletiva.

"Militão está muito bem fisicamente e vai voltar ao elenco. Não sei se terá minutos em campo ou não, mas precisa de tempo para voltar ao seu melhor nível", disse.

O técnico italiano também respondeu sobre a possibilidade de Militão ser titular contra o Manchester City, pelas quartas de final da Champions League. O duelo de ida está marcado para o dia 9 de abril, uma terça-feira.

"Ele precisa de tempo em campo para voltar ao seu melhor nível. Sua presença contra o Manchester City não está descartada. Pode ser uns 70% a chance dele jogar", falou.

Apesar de contar com a volta do zagueiro para a partida contra o Athletic, Ancelotti não poderá utilizar um dos principais jogadores da equipe. Vinicius Júnior está suspenso por conta do acúmulo de cartões amarelo.

Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam no Santiago Bernabéu neste domingo, às 16h (de Brasília). A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

Confira os relacionados do Real Madrid para a partida contra o Athletic Bilbao

Goleiros: Lunin, Kepa e Fran

Defensores: Carvajal, Éder Militão, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Fran García, Rudiger e Mendy

Meio-campistas: Bellingham, Kross, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Dani Ceballos, Arda Guller

Atacantes: Rodrygo, Joselu e Brahim Díaz.