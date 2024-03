Dragon Ball e 'briga' nos Simpsons: Fortaleza tem rivalidade de mosaicos

Preparem-se todos que gostam do show das torcidas de futebol. Hoje (30) e no próximo sábado, as torcidas de Fortaleza e Ceará prometem um 'duelo de mosaicos', algo que se tornou tradicional na capital cearense.

O que aconteceu

Os clássicos decidem o título do Estadual deste ano. Hoje, o jogo ocorre às 16h40 (de Brasília) e tem mando do Fortaleza. No sábado que vem, dia 6 de abril, o mando é do Ceará. Ambos os duelos serão no Castelão.

Nas duas partidas estão previstos mosaicos nas arquibancadas, tradição repetida ao longo dos encontros recentes: com os mais diversos assuntos, desde homenagens a atletas, frases de efeito até personagens de Dragon Ball e uma 'briga' dos Simpsons.

Por acordo entre os clubes e imposição dos órgãos de segurança, cada organizada fará o mosaico no jogo de seu mando.

Todo mundo olha para cá quando se fala em mosaico. Já vi de vários times, converso com muita gente, e quando se fala em mosaico, todo mundo olha para cá Victor de Vasconcelos, líder da Equipe Mosaico, do Fortaleza

'Briga' nos Simpsons

Imagem: Reprodução

Em 2022 a 'disputa de mosaicos' chegou ao mundo dos Simpsons. A série norte-americana virou moldura para rivalidade e criatividade.

A Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) adotou Bart Simpson como um de seus mascotes, utilizando o filho de Homer e Marge repetidamente em seus materiais e mosaicos. A escolha se dá pela conduta de Bart, um rebelde que não respeita os padrões impostos pela sociedade.

Em resposta, a Cearamor — organizada do Ceará — resolveu abraçar um inimigo de Bart como seu mascote: Sideshow Bob. Ele odeia Bart e tentou matar o garoto em vários episódios da série.

Bart e Sideshow Bob estiveram em mosaicos das duas torcidas em clássicos de 2022 e até hoje reaparecem no Clássico-Rei. O material gerou provocação dos dois lados e até uma punição para a torcida do Ceará por supostamente incitar a violência.

Imagem: Reprodução/Instagram

É interessante para os clubes aqui do Estado, porque isso gera uma exposição espontânea para a gente. Já passamos por diversas situações dos mosaicos, das festas das torcidas gerarem até exposição internacional, veículos de outros países já nos procuraram e isso é bom para marca do clube e nossos patrocinadores. Eu costumo dizer que mosaico não ganha jogo, mas é muito importante para nós porque os olhos dos outros Estados e até de outros países passam a se voltar para nosso futebol João Costa, gerente de marketing do Ceará

Unidos no Dragon Ball

No último dia 20, a torcida do Fortaleza exibiu um mosaico com Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo e Kuririn. Os personagens de Dragon Ball foram uma homenagem ao criador Akira Toriyama, que morreu no começo do mês.

Além dos personagens, houve um mosaico com o nome do autor: Akira sobre a silhueta de um de seus protagonistas, pouco antes do início do Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste.

A torcida do Ceará também iria exibir materiais de Dragon Ball, mas foi vetada por questões de segurança, já que só a equipe mandante pode fazer o mosaico.

Imagem: Reprodução

Fortaleza prepara 3D

O mosaico começou a ser adotado pela torcida do Fortaleza em meados de 2007. A partir de 2014, se tornou uma tradição, com eventos cada vez maiores. A inspiração partiu de torcidas ao redor do mundo, como do Borussia Dortmund (Alemanha), do Raja Casablanca (Marrocos) e do Legia Varsóvia (Polônia).

A Equipe Mosaico é um grupo de torcedores do Leão do Pici sem relação direta com qualquer organizada e que se encarrega de organizar rifas, alinhar doações e montar os mosaicos. A principal relação é com a Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF).

Neste ano, a torcida do Fortaleza utilizou um personagem do seriado Chaves para provocar o rival. Embalado pelas reclamações trabalhistas na Justiça contra o Ceará, um mosaico com o 'Seu Barriga' e a frase 'pague o que deve' chamou atenção em outro Clássico-Rei.

Imagem: Reprodução

Nossa relação com a direção do Fortaleza é muito boa, e somos um grupo de torcedores abertos a qualquer membro. Não somos de organizada, somos torcedores do Fortaleza. O que importa é fazer uma festa bonita Victor de Vasconcelos

Ceará já pronto para resposta

O Ceará responde na mesma moeda. A cada novo jogo como mandante, a torcida do Vozão pinta de preto e branco seus espaços.

A organizada Cearamor é a principal entusiasta das atividades, com imagens provocativas e em apoio ao time.

Os eventos festivos são criados com temas específicos. E vai ter mosaico no jogo de volta da decisão do Estadual.