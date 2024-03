Destaque do Novorizontino no Paulista, Rômulo se integra ao elenco do Palmeiras

O meio-campista Rômulo se integrou neste sábado ao elenco do Palmeiras. O jogador esteve em campo na derrota do Novorizontino para o Verdão pela semifinal do Paulista, na quinta-feira, e se despediu do antigo clube nessa sexta.

O atleta, portanto, inicia os trabalhos como profissional da equipe alviverde. Fora da final do Estadual, o meia vive expectativa de estar à disposição do técnico Abel Ferreira para a estreia na Libertadores, que acontece na próxima semana.

Para isso, o Palmeiras aguarda a rescisão de Rômulo com o Novorizontino. O Verdão enviou à Conmebol a lista dos inscritos no principal torneio continental nessa sexta-feira. O meia está na lista provisória, por enquanto, e, assim que for regularizado, passará para a lista definitiva.

Rômulo vem sendo destaque do Tigre do Vale nos últimos anos. Nesta temporada, o camisa 10 chamou atenção pelo bom desempenho no Paulistão. Dessa forma, em fevereiro ? ainda com o Estadual em andamento, na primeira fase ?, o Palmeiras assinou um contrato de cinco anos com o jogador, que não poderia deixar a equipe de Novo Horizonte para disputar o torneio com outra camisa.

Pelo antigo time, em 2023, Rômulo disputou 13 partidas. O atleta ficou de fora apenas contra o Água Santa, na fase de grupos. No Paulista, ele tem três gols - sendo um contra o Santos e outro contra o São Paulo -, além de duas assistências, uma delas na vitória por 3 a 1 contra o Corinthians.

A estreia do Palmeiras na Libertadores será na próxima quarta-feira, dia 3 de abril. O time comandado por Abel Ferreira enfrenta o San Lorenzo, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina. O Verdão está no Grupo F, junto de Independiente del Valle, Liverpool e San Lorenzo.

Antes disso, por fim, disputa a primeira partida da grande final do Campeonato Paulista, contra o Santos. A bola rola às 18 horas (de Brasília) deste domingo, na Vila Belmiro. O segundo jogo da decisão está previsto para o dia 7 de abril, uma semana depois, no Allianz Parque.