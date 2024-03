Cuiabá supera União Rondonópolis no jogo de ida da final no Mato Grosso

O Cuiabá está em vantagem na decisão do Campeonato Mato-grossense para buscar seu 13º título na história. Neste sábado, o Dourado conseguiu o resultado positivo diante do União Rondonópolis com o placar de 1 a 0, em duelo realizado na Arena Pantanal.

O gol do triunfo foi marcado por Isidro Pitta. No fim da etapa inicial, o centroavante completou o cruzamento de



Fernando Sobral - em falta cobrada pelo lado direito - para balançar as redes adversárias.

Confere aí o gol da vitória no primeiro jogo da final ? ?? Isidro Pitta

? Fernando Sobral ? TV Cuiabá #OrgulhodeMatoGrosso pic.twitter.com/nv3wu28FBE ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) March 30, 2024

Na semana que vem, o Cuiabá joga pelo empate para levantar a taça do Estadual. Se perder por um gol do diferença, a decisão vai para os pênaltis. O União Rondonópolis leva o título com um triunfo por, pelo menos, dois gols de vantagem.

Antes, o Cuiabá terá pela frente um compromisso internacional: enfrenta o Lanús, da Argentina, na estreia da Copa Sul-Americana 2024.