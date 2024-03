Cruzeiro empata com o Atlético-MG no fim, mantém tabu na Arena MRV e terá vantagem na finalíssima do Mineiro

Atlético-MG e Cruzeiro ficaram no empate em 2 a 2 neste sábado, na Arena MRV, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. O resultado teve gostinho de vitória para o Cabuloso, que deixou tudo igual já nos acréscimos do segundo tempo para manter o tabu de o Galo jamais ter vencido o clássico em sua nova casa.

Bruno Fuchs, com um golaço, abriu o placar para o Atlético-MG logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Pouco depois, aos 25, Hulk ampliou para os donos da casa. Já na etapa complementar o Cruzeiro reagiu, descontando graças ao gol contra de Jemerson, aos quatro minutos, e, nos acréscimos, mais precisamente aos 49, Dinenno empatou.

Por ser o dono da melhor campanha da primeira fase, o Cruzeiro tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais na final para se sagrar campeão. Ou seja, basta um empate ao time comandado por Nicolás Larcamón no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, para erguer a taça.

Atlético-MG domina o 1ºT

Apoiado pela sua torcida, que lotou a Arena MRV, o Atlético-MG precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. O zagueiro Bruno Fuchs apareceu pela ponta esquerda, driblou o lateral esquerdo Marlon, invadiu a área passando também por Romero antes de bater firme, sem chances para Rafael, que ainda chegou a encostar na bola, mas não a impediu de estufar as redes.

Já aos 25 minutos foi a vez de Hulk ampliar para o Galo. O atacante recebeu enfiada de bola, saindo cara a cara com o goleiro, e driblou o adversário antes de empurrar para o fundo do gol, deixando os donos da casa em uma situação ainda mais confortável na partida.

Antes do intervalo o Atlético-MG ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro gol com Paulinho, que protagonizou uma bonita jogada individual, driblando Lucas Romero duas vezes e tocando na saída do goleiro, mas mandou para fora.

Cruzeiro reage no 2ºT

Se o Galo precisou de sete minutos para marcar seu primeiro gol no jogo, o Cruzeiro precisou de apenas quatro na etapa complementar para balançar as redes. O zagueiro Lemos chutou em cima de Jemerson ao tentar afastar o perigo, e a bola acabou indo contra o próprio gol do Atlético-MG, surpreendendo Everson, que nada pôde fazer.

Daí em diante o Cruzeiro passou a frequentar mais o campo ofensivo, mas também tinha dificuldades para encontrar brechas a serem exploradas. O Atlético-MG, apoiado pela sua torcida, também teve seus momentos de perigo e poderia ter marcado o terceiro gol para ir para o jogo de volta, no próximo fim de semana, mais tranquilo, porém, não conseguiu balançar as redes.

Aos 33 minutos, o Cruzeiro teve a melhor oportunidade de empatar a partida. Matheus Pereira recebeu passe em profundidade e saiu cara a cara com o goleiro Everson. Mas, Jemerson conseguiu chegar a tempo de fazer o desarme, dentro da área, quando o camisa 10 do Cabuloso já estava prestes a armar o chute, sendo decisivo para evitar o gol dos visitantes.

Só que de tanto insistir, o Cruzeiro acabou premiado com o segundo gol já nos acréscimos. Aos 49 minutos do segundo tempo, Dinenno recebeu cruzamento na medida de João Marcelo e cabeceou livre, no cantinho, sem chances para Everson, garantindo o empate com gostinho de vitória para o Cabuloso, que terá a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, no próximo domingo, no Mineirão, para erguer a taça do Estadual.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 2 X 2 CRUZEIRO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 30 de março de 2024, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima



Assistentes: Felipe Alan de Oliveira e Magno Arantes Lira



VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Gols: Bruno Fuchs, aos 7 do 1ºT, Hulk, aos 25 do 1ºT (Atlético-MG); Jemerson (contra), aos 4 do 2ºT, Dinenno, aos 49 do 2ºT (Cruzeiro)



Cartões amarelos: Igor Gomes, Hulk, Lemos (Atlético-MG); Marlon, Lucas Romero, Matheus Pereira, Neris, Filipe Machado (Cruzeiro)

ATLÉTICO-MG: Everson; Lemos (Mariano), Bruno Fuchs e Jemerson; Saravia (Alan Franco), Battaglia, Zaracho (Alisson), Igor Gomes (Edenilson) e Arana; Paulinho e Hulk (Scarpa).



Técnico: Gabriel Milito.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Neris, João Marcelo e Villalba (Zé Ivaldo); William, Lucas Romero (Lucas Silva), Filipe Machado (Cifuentes), Matheus Pereira e Marlon (Barreal); Arthur Gomes (Mateus Vital) e Juan Dinenno.



Técnico: Nicolás Larcamón.