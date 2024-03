Corinthians tem acordo verbal para renovar contrato do goleiro Felipe Longo

O Corinthians possui um acordo verbal para renovar o contrato do goleiro Felipe Longo, recém integrado ao time profissional. O atleta, de 19 anos, tem vínculo até setembro de 2024 e vai assinar com o Timão por mais cinco temporadas. A tendência é que a assinatura se concretize até quarta-feira.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, Felipe Longo vai assinar novo vínculo com o Corinthians até 2029. O estafe do jogador entende que o melhor para ele é um projeto a longo prazo com o Timão.

O novo vínculo vai ser assinado visando a evolução de Felipe, que aparece como o quarto goleiro do elenco atual do Corinthians. Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli são os demais atletas da posição.

É esperado que Felipe entre no radar da Seleção Brasileira Sub-20, o que é visto com bons olhos pela diretoria do Corinthians.

Formado nas categorias de base do clube, Felipe foi relacionado pela primeira vez para um jogo do profissional em 2024. O goleiro integrou o banco de reservas no empate sem gols do Corinthians com o Água Santa, pela última rodada do Campeonato Paulista. Além disso, Longo foi inscrito pelo clube na Copa Sul-Americana.

Felipe foi titular em todos os jogos da campanha vitoriosa do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians bateu o Cruzeiro na decisão, por 1 a 0, para ficar com o título da competição.