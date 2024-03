Com um a menos, Athletico-PR vence o Maringá e leva vantagem na decisão do Paranaense

Neste sábado, o Athletico-PR venceu o Maringá, por 1 a 0, no Estádio Willie Davids, em duelo de ida da final do Campeonato Paranaense. Pablo marcou o único gol do jogo na etapa final. As equipes definirão o campeão do Paranaense de 2024 no próximo sábado. O duelo entre Athletico-PR x Maringá acontece às 17 horas (de Brasília), na Ligga Arena.

Para a segunda partida, o técnico Cuca não poderá contar com o zagueiro Pedro Henrique, que foi expulso no segundo tempo depois de levar o segundo cartão amarelo. Antes dessa decisão, o Furacão estreia na Sul-Americana, na terça-feira, contra o Sportivo Ameliano, no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai, às 21h30.

?? EM VANTAGEM!

Decisão do título é no sábado que vem, na Ligga Arena! VAMOS, FURACÃO! ????#Athletico #Paranaense2024 pic.twitter.com/IkVPHl1i6v ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 30, 2024

O jogo

Athletico-PR e Maringá não demonstraram grandes coisas no primeiro tempo. O Maringá arriscou aos 29, com uma boal de Zé Vitor, que passou por fora do gol de Bento. O Athletico-PR, por sua vez, levou algum perigo à meta do Maringá aos 36. Depois de cobrança de lateral, a bola sobrou para Pablo, que finalizou para o gol e Martin cortou tentativa do atacante do Furacão.

No retorno para o segundo tempo, o Maringá quase abriu o placar. Serginho arriscou, livre, e Bento fez a defesa. O Athletico-PR respondeu em seguida. Canobbio finalizou após passe de Erick e viu Dheimison defender. Por volta dos 20 minutos, Bento apareceu mais uma vez para salvar o Furacão. O lance, porém, era irregular.

O Furacão finalmente abriu o placar aos 32 minutos do segundo tempo. Tito derrubou Canobbio na lateral da área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Pablo mandou direto e colocou no ângulo para deixar o Athletico-PR em vantagem. Aos 37 minutos, Pedro Henrique foi expulso e deixou o Rubro-Negro com um a menos. Ele cometeu falta em Mirandinha e recebeu o segundo cartão amarelo.

Já aos 41, Bento salvou o Athletico-PR do empate. Max Miller teve espaço fora da área, chutou forte e o goleiro do Furacão espalmou para evitar a igualdade. Na reta final do jogo, a equipe da casa pressionou o Furacão em busca do empate, mas o Athletico-PR conseguiu segurar mesmo com um a menos.