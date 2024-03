Com um a mais desde o primeiro tempo, Chelsea empata com o Burnley em jogo de quatro gols no Inglês

Na manhã deste sábado, o Chelsea recebeu o Burnley, em Stamford Bridge, em Londres (ING), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, e, mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, empatou por 2 a 2. Cole Palmer marcou os gols dos donos da casa, enquanto Josh Cullen e Dara O'Shea anotaram os tentos visitantes.

Assim, os Blues chegam à terceira igualdade nos últimos cinco compromissos no Nacional. Com isso, permanecem na 11ª colocação, com 40 pontos.

Do outro lado, os visitantes seguem na vice-lanterna da Premier League, com 18 unidades somadas. A distância para o Nottingham Forest, primeiro clube fora do Z3, é de cinco pontos.

Na próxima rodada, portanto, o Chelsea faz clássico contra o Manchester United, às 16h15 (de Brasília) de quinta-feira, novamente em Stamford Bridge. Na terça-feira, o Burnley recebe o Wolverhampton, a partir das 15h45, no Estádio Turf Moor, em Burnley (ING).

Os gols de Chelsea e Burnley

Jogando diante do seu torcedor, o Chelsea chegou a abrir o placar aos 21 minutos do primeiro, com o zagueiro Axel Disasi, que aproveitou cruzamento de Mudryk e mergulhou para testar para o fundo do gol. No entanto, com auxílio do VAR, o árbitro anulou o tento por um toque de mão do defensor francês.

Os donos da casa não se abalaram e seguiram na busca pelo primeiro gol da partida. Assim, aos 40, Mudryk foi lançado na área e derrubado por Assignon na disputa da bola. O pênalti foi marcado, e o defensor do Burnley, que recebeu o segundo amarelo, expulso, assim como o técnico Vincent Kompany, por reclamação. Cole Palmer cavou com categoria a cobrança para inaugurar o marcador em Londres.

Na volta do intervalo, a equipe visitante, mesmo com um a menos, precisou de três minutos para deixar tudo igual. Josh Cullen recebeu ajeitada de Brownhill na entrada da área e emendou de primeira para superar o goleiro Petrovic e marcar um belo gol.

O Chelsea voltou a liderar o marcador aos 33 minutos da etapa complementar. Após jogada trabalhada na região central, Enzo Fernández acionou Sterling, que deu bela assistência de letra para Cole Palmer. O jovem inglês entrou na área e bateu no cantinho para anotar o 2 a 1.

A felicidade dos mandantes, porém, durou pouco. Apenas três minutos mais tarde, o Burnley voltou a deixar tudo igual em Stamford Bridge. Após cobrança de escanteio, Dara O'Shea subiu mais que a defesa do Chelsea e testou para o fundo da rede.

Confira os demais resultados deste sábado no Campeonato Inglês:

Newcastle 4 x 3 West Ham



Bournemouth 2 x 1 Everton



Nottingham Forest 1 x 1 Crystal Palace



Sheffield United 3 x 3 Fulham



Tottenham 2 x 1 Luton Town