Com trabalho tático, Corinthians treina e segue preparação para estreia na Sul-Americana

Na manhã deste sábado, o Corinthians deu continuidade à preparação para a estreia na Copa Sul-Americana, no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão encara o Racing-URU, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu.

O elenco corintiano iniciou os trabalhos na parte interna do CT, com atividades na academia. Posteriormente, os atletas seguiram ao Campo 1, onde realizaram um aquecimento e trabalho de força.

Nos campos 2 e 3, o técnico António Oliveira dividiu os jogadores em dois grupos para um trabalho tático e de posse de bola, em espaço reduzido.

Também neste sábado, o Corinthians divulgou a lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. Inscrito, o meia Dieguinho, das categorias de base, participou do treino c0m o elenco profissional.

O Corinthians volta aos treinamentos neste domingo, também no período da manhã, para seguir a preparação para o jogo de terça-feira.

Além do Racing-URU, o Corinthians também enfrenta Nacional-PAR e Argentinos Juniors-ARG na primeira fase do torneio. O Timão está no grupo F da competição.