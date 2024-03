Cristiano Ronaldo faz hat-trick, e Al Nassr goleia Al Tai pelo Campeonato Saudita

Neste sábado, o Al Nassr goleou o Al Tai, por 5 a 1, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. Otávio, Ghareeb, Cristiano Ronaldo (três vezes), marcaram para os mandantes, enquanto Misidjan fez para o adversário, no Al-Awwal Stadium. A equipe visitante ficou com um a menos desde a reta final do primeiro tempo.

Com isso, o Al Nassr segue em segundo lugar, com 59 pontos, enquanto o Al Tai tem 22 e está na 16ª posição, na zona de rebaixamento.

O Al Nassr volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Abha, no Estádio Prince Sultan bin Abdulaziz, às 16 horas (de Brasília). Já o Al Tai duela com Al Taawon, nos mesmos dia e horário. Os duelos são válidos pela 26ª rodada do Saudita.

O Al Nassr abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Otávio de Alex Telles na entrada da área pelo lado esquerdo, mandou a bola na área, Brozovic tentou cabecear, mas a bola pingou na frente do goleiro e morreu no fundo do gol. Dois minutos depois, o Al Tai empatou. A equipe visitante cobrou uma falta rápida, Misidjan ficou com a bola na entrada da área após a defesa do Al Nassr não afastar, finalizou e estufou a rede de Ospina.

Com 36 minutos da primeira etapa, Misidjan foi expulso depois de acertar o joelho no rosto do goleiro do Al Nassr. O autor do gol tentava uma finalização, enquanto Ospina antecipou a defesa. Ele recebeu o segundo amarelo após revisão do VAR e deixou a equipe com um a menos. Nos acréscimos, Ghareeb recebeu cruzamento na medida de Mané e cabeceou no chão, na frente do goleiro, para colocar o Al Nassr em vantagem..

Aos 18 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo ampliou o placar. Após cobrança de escanteio curto, Mané cruzou na área e o atacante pegou de primeira e mandou para o gol. Três minutos depois, a equipe comandada por Luís Castro fez o quarto. Cristiano Ronaldo aproveitou a sobra depois de Mané acertar a trave e estufou a rede mais uma vez. O português fechou a goleada aos 41 minutos, com gol de cabeça, após cruzamento de Al-Sulaiheem.

Confira outros resultados do Campeonato Saudita deste sábado

Al Riyadh 1×1 Abha

Al Shabab 3×4 Al Hilal

Al Wehda 2×3 Al Fateh