Com gols no fim, Leverkusen vira sobre o Hoffenheim e mantém invencibilidade na temporada

Na manhã deste sábado, o líder Bayer Leverkusen recebeu o Hoffenheim, na BayArena, em Leverkusen (ALE), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão e venceu por 2 a 1, de virada. Beier abriu o placar para os visitantes, mas Andrich e Patrik Schick garantiram a vitória dos donos da casa.

Com o resultado, a equipe treinada por Xabi Alonso chega a incríveis 39 jogos de invencibilidade na temporada 2023/24. Ao todo, são 34 vitórias e cinco empates ? recorde isolado para um clube alemão.

Dessa forma, o Leverkusen segue isolado na liderança da Bundesliga. O time soma 73 pontos ? 13 a mais que o Bayern de Munique, segundo colocado com um jogo a menos.

Por sua vez, o Hoffenheim amarga o terceiro revés consecutivo na competição e permanece com 33 pontos, caindo para a nona posição.

Na próxima rodada, portanto, o Hoffenheim recebe o Augsburg, às 10h30 (de Brasília) de domingo, na Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim (ALE). No sábado, Bayer Leverkusen visita o Union Berlin, a partir das 10h30, no Estádio An der Alten Forsterei, em Berlim (ALE).

Antes disso, porém, os comandados de Xabi Alonso voltam suas atenções para a semifinal da Copa da Alemanha, contra o Dusseldorf. A bola rola na próxima quarta-feira, às 15h45, na BayArena.

Os gols de Bayer Leverkusen e Hoffenheim

O primeiro gol da partida saiu aos 32 minutos do primeiro tempo. Beier tabelou com Weghorst, ex-Manchester United, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Hradecky para abrir o placar a favor do Hoffenheim em Leverkusen.

Após muito pressionar em busca do empate, os donos da casa chegaram à igualdade aos 43 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio curta, a bola foi alçada na área, Jonathan Tah ajeitou de cabeça e Andrich apareceu para bater de primeira e fazer o 1 a 1.

O tento deu ânimo ao Leverkusen, que se manteve no ataque. A virada, portanto, aconteceu três minutos depois, em jogada trabalhada de pé em pé até Nathan Tella cruzar na medida para Patrik Schick empurrar para o fundo da rede e dar números finais ao duelo.

Confira os demais resultados deste sábado no Campeonato Alemão:

Borussia Monchengladbach 0 x 3 Freiburg



Frankfurt 0 x 0 Union Berlin



RB Leipzig 0 x 0 Mainz



Werder Bremen 0 x 2 Wolfsburg