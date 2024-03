Com gol de ex-Grêmio, Monaco vence o Metz fora de casa pelo Campeonato Francês

Mesmo jogando fora de casa, no Stade Saint-Symphorien, o Monaco não tomou conhecimento do Metz e venceu o jogo deste sábado por 5 a 2. Os gols da partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês foram marcados por Minamino, Akliouche, Vanderson, ex-jogador do Grêmio, e Balogun (2), para os visitantes, e Diallo e Sane, para os mandantes.

Com o triunfo, a equipe visitante assume momentaneamente a segunda colocação da tabela, com 49 pontos. A equipe pode perder a posição caso o Stade Brestois vença na rodada. O Metz, por sua vez, segue com 23 pontos, ocupando o 17º lugar e sendo o vice-lanterna.

O próximo desafio do Monaco está marcado apenas para o outro domingo, em duelo contra o Rennes, pelo Campeonato Francês. O Metz volta a campo no mesmo dia, pelo mesmo torneio, mas diante do Stade Brestois.

O Jogo

Não demorou muito tempo para o Monaco abrir o placar. Aos três minutos da etapa inicial, Ben Seghir, pela esquerda, cruzou rasteiro para a área em direção de Minamino. O japonês dominou e girou batendo para o fundo das redes.

Akliouche ampliou o placar para os visitantes seis minutos depois, aos nove. O meia-atacante contou com o erro de passe na saída de jogo da equipe do Metz, roubou a bola e partiu em direção ao gol. Ele balançou sobre o último marcador, invadiu a área e chutou cruzado para marcar o segundo da equipe.

Vanderson, ex-lateral do Grêmio, marcou o terceiro do Monaco aos 15 minutos. Ele recebeu lindo lançamento de Golovin e, pela direita, bateu cruzado de primeira para estufar as redes.

O quarto gol saiu aos 30 minutos do segundo tempo, em uma bobeada do goleiro Oukidja. Ele tentou sair jogando de calcanhar, mas Balogun pressionou o arqueiro e interceptou o passe. A bola rebateu no atacante e parou no fundo do gol.

A resposta do Metz veio apenas dois minutos depois, aos 32. A equipe trocou passes ao redor da área até a bola chegar a Kouao pela direita. Ele cruzou rasteiro e viu Diallo diminuir o placar.

Ainda deu tempo do time mandante marcar o segundo. Aos 38 minutos, Kouao foi lançado pela direita, cruzou mais uma vez para a área e Sane, livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Os gols sofridos não abalaram a equipe do Monaco, que marcou o quinto gol aos 42 minutos. Kehrer aproveitou cobrança de escanteio, desviou de cabeça para trás e Balogun interceptou o defensor para balançar as redes e fechar o placar.