Com dois de Pedro, Flamengo vence o Nova Iguaçu e fica perto do título Carioca

O Flamengo se aproximou de mais um título do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Rubro-Negro fez 3 a 0 no Nova Iguaçu, no Maracanã, e abriu vantagem na decisão do Estadual. Artilheiro do Carioca, Pedro brilhou novamente, fez dois gols e participou do terceiro, um gol contra de Ronald.

Surpresa deste Campeonato Carioca - ficou em segundo lugar na Taça Guanabara e eliminou o Vasco na semifinal - o Nova Iguaçu tentou dar trabalho ao Flamengo, mas sucumbiu no primeiro jogo da final. Agora, a missão do time da Baixada Fluminense ficou ainda mais difícil. O Rubro-Negro pode até perder por dois gols de diferença que garante o título.

O time de Tite, por sinal, fez mais um jogo seguro. O Flamengo soube controlar a partida e castigar o rival. O sistema defensivo continua intransponível, mas Rossi, que ainda não sofreu gols em jogos oficiais de 2024, precisou trabalhar mais. Ele fez três defesas neste sábado.

Maior campeão do Campeonato Carioca, com 37 títulos, o Flamengo está a um passo de mais uma conquista. O segundo jogo da final será no domingo, dia 7, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã. Antes, o Flamengo tem a estreia na Libertadores pela frente. Nesta terça-feira, o Rubro-Negro visita o Millonarios, da Colômbia, no Estádio El Campín, em Bogotá, às 19h (de Brasília).

Não adianta tentar tirar dele: o gol 13 mil da história do Flamengo TEM DONO. PEDRO, O NOVE BOLADO, TÁ NA HISTÓRIA DO FLAMENGO - O PRIMEIRO CLUBE NO MUNDO A ATINGIR A MARCA. O GOL ZAGALLO! Foi pra você, Velho Lobo! Só chegamos até aqui por causa de quem veio antes!#GolZagallo pic.twitter.com/aFrgTfafiY ? Flamengo (@Flamengo) March 30, 2024

O duelo entre Nova Iguaçu e Flamengo

O jogo começou franco. Aos três minutos, Carlinhos, futuro reforço do Flamengo, cabeceou para fora, após cruzamento da esquerda. O Rubro-Negro vacilava na frente. Luiz Araújo, aos seis, demorou a se decidir e permitiu a defesa do Nova Iguaçu cortar.

Carlinhos tentou novamente aos sete minutos. Ele arriscou de fora da área. A bola foi por cima. O Fla quase abriu o placar aos nove minutos. Após cobrança de escanteio, Pedro desviou de letra e viu Fabrício fazer grande defesa. Na sequência, em novo levantamento para a área, Fabrício Bruno ganhou pelo alto. A bola beijou a trave antes de sair.

Aos 12, Cebolinha teve espaço para avançar, mas errou o toque para Arrascaeta, que invadiu a área. Cinco minutos depois, após bela trama, Ayrton Lucas entrou na área pela esquerda e foi tocado por Albert. Ele caiu na sequência. Pênalti. Pedro cobrou e abriu o placar no Maracanã. Foi o décimo gol dele no torneio, do qual é o artilheiro.

O Nova Iguaçu fez Rossi trabalhar aos 32 minutos. Xandinho arriscou da entrada da área e o goleiro argentino mandou para escanteio. O Flamengo teve tudo para ampliar o placar aos 41 minutos. Luiz Araújo ganhou pela direita e cruzou para Pedro. Fabrício fez grande defesa e salvou. Na sequência, após rebote, Cebolinha tentou driblar o goleiro, que foi bem novamente e travou o atacante.

Aos 45, Rossi trabalhou outra vez. Yan arriscou de longe. O goleiro argentino espalmou para fora. Um minuto depois, Rossi saiu mal do gol, mas deu sorte porque Sérgio Raphael mandou por cima, após cobrança de falta para a área. O Fla respondeu aos 48 minutos. Varela cruzou para a área. A zaga do Nova Iguaçu desviou. Arrascaeta ganhou pelo alto. Pedro, então, completou para o gol. Contudo, o VAR apontou impedimento do centroavante. O gol foi anulado.

O Flamengo ampliou logo aos sete minutos da etapa final. Luiz Araújo deu um bolão para Cebolinha. Ele cruzou para Pedro marcar. O 11º gol do artilheiro do Carioca foi duplamente especial. Foi também o de número 13 mil da história do Rubro-Negro.

Aos 23, Pedro não conseguiu alcançar cruzamento de Luiz Araújo, que desta vez caiu pela esquerda. Um minuto depois, Rossi espalmou finalização de Yago. Aos 30, Luiz Araújo cruzou da direita e Bruno Henrique, uma das alterações de Tite, cabeceou para fora.

O Flamengo ampliou aos 31 minutos. Arrascaeta, lançado pela direita, fez jogada na área. A bola sobrou para Pedro. Ele tentou dar um chapéu em Ronald, que tentou cortar, mas fez contra: 3 a 0. Aos 42, Victor Hugo, que entrou no lugar de Luiz Araújo, quase fez o quarto. Fabrício defendeu. Quatro minutos depois, o goleiro do Nova Iguaçu salvou desvio de Bruno Henrique. O Rubro-Negro está perto de mais um título carioca.

FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU 0X3 FLAMENGO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 30/03/2024, sábado



Horário: 17h (de Brasília)



Público e renda: 43.778 presentes / R$ 3.853.735,00



Árbitro: Alex Gomes Stéfano



Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira Esposito



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Cartão amarelo: Albert e Igor Guilherme (Nova Iguaçu) e Varela e Pulgar (Flamengo)



Cartão vermelho:



Gols:



Flamengo: Pedro, aos 19? do 1ºT e aos 7? do 2ºT, e Ronald (gol contra), aos 31? do 2ºT

NOVA IGUAÇU: Fabrício; Yan (Matheus Matias), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael (Ronald) e Maicon (Sidney); Igor Guilherme (Fernandinho), Albert e Yago; Bill, Xandinho (Alegria) e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Igor Jesus), De La Cruz (Allan) e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo (Victor Hugo), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite.