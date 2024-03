Botafogo x Boavista: veja informações e prováveis escalações da decisão da Taça Rio

O Rio de Janeiro terá um campeão neste domingo de Páscoa. Tratada como prêmio de consolação para quem ficou de fora das fases decisivas do Campeonato Carioca, a Taça Rio terá seu vitorioso no duelo entre Botafogo e Boavista. As duas equipes se enfrentam a partir das 18h30(de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela segunda partida da decisão.

Atual campeão, o Botafogo colocou a mão na taça no meio de semana, quando goleou o Boavista por 4 a 0 em Saquarema, na Região dos Lagos. Agora, o time carioca pode perder por três gols de diferença que mesmo assim dará a volta olímpica. O Boavista necessita de uma goleada por quatro gols de diferença para ser campeão. O dono da taça garante ainda vaga na Copa do Brasil de 2025.

BASTIDORES NO AR! ??? Hora de conferir tudo que rolou na goleada alvinegra sobre o Boavista! ?? #VamosBOTAFOGO Assista ?? https://t.co/AP5siY9Zvh pic.twitter.com/4MNBXCaCO3 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 28, 2024

Fabio Matias, técnico do Botafogo, toma cuidado com as palavras para não parecer que está menosprezando o rival. Por isso diz que não há nada decidido. Mas confessa que a goleada sobre o rival vai influenciar na escalação para este jogo.

"Não gosto de dizer que está decidido ou ganho porque o Boavista tem jogadores qualificados. Mas logicamente que a goleada no primeiro jogo nos permite uma estratégia de formação da equipe para este duelo", disse ele.

Fabio Matias deve preservar a maior parte dos titulares no jogo. Dos titulares o único que deve começar jogando é Damián Suárez, que cumpre suspensão na quarta-feira da próxima semana, contra o Junior de Barranquila, na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores.

Pelo lado do Boavista o desejo é de se despedir de maneira digna da competição. Os jogadores evitaram declarações polêmicas após a goleada do meio de semana. O sentimento interno é de fechar o torneio com uma surpreendente vitória no Rio de Janeiro.

Sem muitas opções, o técnico José Quadros deve manter a base que disputou o primeiro jogo. Mas no segundo tempo tudo indica, conforme esteja o andamento do confronto, ele faça algumas observações envolvendo os mais jovens do plantel

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X BOAVISTA

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 31 de março de 2024 (Domingo)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Yuri Ferreira da Cruz (RJ)



Assistentes: Gustavo Correia (RJ) e Hugo Soares Pinto (RJ)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Damián Suárez, Bastos, Newton e Hugo; Kauê, Tchê Tchê e Raí; Yarlen, Janderson e Diego Hernández



Técnico: Fabio Matias

BOAVISTA: André Luiz, Pablo Maldini, Gabriel Almeida, Sheldon e Alyson Vinicius; William Oliveira, Ryan Guilherme e Crystopher; Jeffinho, Matheus Lucas e Mateus Ludke



Técnico: José Quadros