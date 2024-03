Barcelona x Las Palmas: saiba onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Espanhol

Nesse sábado, o Barcelona duela contra o Las Palmas às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. O jogo será pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir

O duelo terá transmissão pela plataforma Star+.

Pontuações

Barcelona - com 64 pontos, na vice-liderança, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos do Campeonato Espanhol

Las Palmas - com 37 pontos, na 11ª posição, com três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos do Campeonato Espanhol

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Héctor Fort, Pau Cubarsí, Ronald Araújo e Jules Koundé;Gundogan, Sergi Roberto e Fermín López; João Félix, Robert Lewandowski e Raphinha



Técnico: Xavi

Las Palmas: Álvaro Valles; Julián Araujo, Álex Suárez, Mika Mármol e Sergi Cardona; Munir El Haddadi, Javier Muñoz, Máximo Perrone, Kirian Rodríguez e Alberto Moleiro; Sandro Ramírez

Arbitragem

O árbitro da partida será Mateo Busquets Ferrer.