Barcelona x Las Palmas: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

Do UOL, em São Paulo

Barcelona e Las Palmas se enfrentam hoje (30), às 17h (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partida terá transmissão exclusiva do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Barça segue em perseguição ao Real Madrid. O time catalão é o vice-líder do Espanhol, com oito pontos a menos do que os merengues.

Time de Xavi não perde há dez jogos e aposta no talento de Lamine Yamal. O jovem espanhol foi um dos destaques da seleção espanhola no empate com o Brasil em amistoso.

Las Palmas está tranquilo no meio da tabela do Espanhol. O time está distante da zona de rebaixamento, mas também não briga por uma vaga no G-4.

Barcelona x Las Palmas - Campeonato Espanhol

Local: Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha

Data e horário: 30 de março de 2024, às 17h (de Brasília)

Transmissão: Star+ (streaming)