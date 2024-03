Bahia encerra preparação para jogo de ida da decisão do Baiano contra o Vitória

O Bahia está pronto para o jogo de ida da decisão do Campeonato Baiano, contra o Vitória. A equipe encerrou a preparação na manhã deste sábado, no CT Evaristo de Macedo.

Cicinho, Sidney e Roger participaram, mais uma vez, de uma atividade especial física e técnica no campo 2. Enquanto isso, no campo 1, os outros jogadores começaram o dia com uma ativação com o Danilo Augusto, preparador físico da equipe.

Na sequência, já sob o comando do treinador Rogério Ceni, o elenco foi dividido em três times, que ficaram espalhados dentro de um quadrado para a realização de uma atividade técnica.

Após uma pausa para beber água e uma nova separação no grupo, Ceni comandou um trabalho tático com alguns atletas. Os demais treinaram lances de bola parada com Charles Hembert. Depois, os grupos foram trocados.

Ainda sobrou tempo para alguns atletas treinarem faltas frontais e chutes da entrada da grande área.