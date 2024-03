Atacante do Nova Iguaçu celebra acerto com o Flamengo: 'É um sonho'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, celebrou o acerto com o Flamengo. O jogador, que foi titular no primeiro jogo do Carioca, contra o próprio Rubro-Negro, vai se transferir após o Estadual.

É um sonho, desde criança todos sonham em jogar no Flamengo Carlinhos, em entrevista à Band

O que aconteceu

Carlinhos falou sobre o acerto após a partida de hoje. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0 e encaminhou a conquista do Carioca. Os times voltam a se enfrentar no domingo (7).

O jogador vai assinar com o Rubro-Negro por três temporadas. Ele tem vínculo com o clube da Baixada Fluminense até outubro de 2025.

O camisa 9, porém, garantiu que o foco ainda está a equipe da Baixada Fluminense. Carlinhos afirmou que vai lutar para alcançar o topo do pódio no Estadual.

"É um sonho, desde criança todos sonham em jogar no Flamengo, mas estou focado aqui ainda no Nova Iguaçu. Quero ser campeão, se possível, para, aí sim, chegar ao Flamengo e fazer meu papel. Pensando aqui primeiro, é um passo de cada vez", disse.

Carlinhos não jogou a toalha na briga pelo título do Carioca, apesar da derrota no jogo de ida. O atacante ressaltou que ainda há outro jogo e os comandados de Carlos Vitor têm de continuar acreditando.

"Sabemos da qualidade do time do Flamengo. É o time de maior investimento da américa do Sul, mas o jogo é jogado. Temos de continuar acreditando até o fim. Tomamos os três gols hoje, mas tem outro jogo. É trabalhar a semana toda, se preparar, vir forte psicologicamente e deixar tudo no domingo", completou.