Após casos de racismo, Vinicius Junior sai em desefa de Acuña, Quique Flores e Sarr

O racismo voltou a ser pauta no futebol espanhol. Acuña e Quique Flores, ambos do Sevilla, e Cheikh Sarr, do Rayo Majadahonda (terceira divisão espanhola), sofreram insultou racistas, neste sábado. Vinicius Junior, personagem de destaque da luta antirracista, saiu em defesa dos jogadores, em sua conta do X (antigo Twitter), e afirmou que os racistas devem ser expostos e as partidas interrompidas nesta situação.

"Neste fim de semana nem vou jogar. Mas tivemos três casos desprezíveis de racismo só neste sábado na Espanha. Todo o meu apoio ao Acuña e ao técnico Quique Flores, do Sevilla. Para Sarr e Rayo Majadahonda, que sua valentia inspire outros. Os racistas devem ser expostos e os jogos não podem continuar com eles nas arquibancadas", disse o brasileiro.

O camisa 7 do Real Madrid finalizou defendendo a prisão imediata de quem comete insultos racistas. "Só venceremos quando os racistas saírem dos estádios direto para a prisão, lugar que eles merecem."

Vinicius Junior não estará no confronto dos merengues diante do Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol, neste domingo. O jogador cumpre suspensão automática após receber cartões amarelos contra Valencia, Celta de Vigo e Osasuna, na última rodada.

Confira a nota de Vinicius Junior na íntegra:

