Abel reconhece fama do Santos antes de encarar sua 1ª vítima no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira fez uma confissão antes de mais uma final do Palmeiras contra o Santos, adversário contra quem conquistou o primeiro título vice no Brasil.

Rivalidade acesa (ou não)

O treinador português reconheceu uma fama maior do rival fora do país. Participando da coletiva da final do Campeonato Paulista, Abel contou que ouvia mais sobre o Santos, por ser o time de Pelé, quando estava em Portugal.

Ele exaltou ambos os clubes, mas minimizou a rivalidade. O comandante alviverde afirmou que respeita o passado, mas disse que seu time não liga para o histórico contra o oponente e encara o confronto como mais uma decisão.

Sei que essa rivalidade existe há muitos anos, são dois clubes com muita história. O Santos tem uma história imensa. Para ser muito sincero, tenho que dizer que quando era pequeno ouvia mais do Santos que do Palmeiras. Vocês sabem o porquê, pelo Pelé, mas a verdade é que nós não ligamos para essa rivalidade, encaramos com mais uma final. Entendo a rivalidade que existe, mas para mim é mais uma final, e temos que encarar da mesma forma . Abel Ferreira

Abel vai para a sua segunda final contra o time que foi sua vítima inicial com o Palmeiras. Em 30 janeiro de 2021, poucos meses depois de ter desembarcado em São Paulo, ele conquistou o primeiro de seus nove títulos pelo clube. Ele também desconversou sobre a personificação das taças: "Eu não busco títulos para mim, busco para o Palmeiras. É o Palmeiras contra o Santos, não é Abel contra ninguém, eu nunca joguei contra ninguém".

Histórico recente favorável

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, no jogo contra o Novorizontino, no Paulista Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

O técnico pode não ligar, mas o retrospecto recente em mata-matas sorri para o Alviverde. Além da conquista da Libertadores, o clube palestrino passou pelo rival no Paulistão de 2018 e se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2015. A amostra poderia ser diferente, já que o Palmeiras se classificou para as últimas quatro finais do Estadual, mas o Peixe ficou sete anos sem disputar a decisão.

O Santos não supera o rival em jogos eliminatórios desde 2016, na campanha de seu título mais recente. Naquele ano, o Peixe eliminou o Palmeiras na semifinal do Paulistão e veio a ganhar o bicampeonato paulista, tendo vencido justamente o Alviverde na decisão do ano anterior.

Equilíbrio em 2015

Dudu, do Palmeiras, disputa a bola com Victor Ferraz, do Santos Imagem: Friedemann Vogel/Getty Images

O ano de 2015 ficou marcado pelo equilíbrio de resultados no clássico. Foram três vitórias do Alviverde e quatro triunfos do Peixe no confronto.

Naquela temporada, Palmeiras e Santos disputaram duas finais.

O Santos foi campeão Paulista e o Palmeiras venceu a Copa do Brasil. Ambas as taças foram decididas nos pênaltis.

De lá para cá, o Palmeiras domina o retrospecto. O Palmeiras levou a melhor em 15 duelos, diante de seis vitórias do Santos, e oito empates. Desde que Abel assumiu, foi apenas uma derrota para o rival — no ano passado. Agora, sob o comando de Fábio Carille, o Alvinegro praiano tem a chance de "dar o troco" e retomar o pé de igualdade vivido em 2015.

Retrospecto recente em mata-mata