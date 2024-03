Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador do mês de março do Campeonato Espanhol

Nesta sexta-feira, Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mês de março do Campeonato Espanhol. O atacante do Real Madrid marcou cinco gols em três jogos durante esse período e levou o prêmio pela primeira vez na temporada.

As atuações de Vinícius Júnior ajudaram o clube espanhol a conquistar sete pontos em nove possíveis em março.

O brasileiro marcou dois gols no empate contra o Valencia em 2 a 2, abriu o placar para o Real Madrid na goleada sobre o Celta de Vigo por 4 a 0 e anotou mais dois na vitória diante do Osasuna por 4 a 2.

Vini Jr venceu a concorrência de Gorka Guruzeta, do Athletic Club, Brais Méndez, da Real Sociedad, Alexander Sorloth, do Valência, e Robert Lewandowski, do Barcelona, vencedor do prêmio em fevereiro.

O Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Barcelona. Restando apenas nove jogos para o final do campeonato, o clube Merengue só depende de si para conquistar o 36º título nacional de sua história.

A equipe de Carlo Ancelotti também segue viva na disputa da Liga dos Campeões. O Real enfrenta o Manchester City nas quartas de final.

Vinícius Júnior e o Real Madrid voltam a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Athletic Club pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.