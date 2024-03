Veja o que o Corinthians precisa fazer para garantir vaga na Copa do Brasil de 2025

Como o Corinthians não ficou entre os cinco primeiros colocados na classificação geral do Campeonato Paulista, o clube ainda não garantiu vaga para a Copa do Brasil de 2025. A reportagem da Gazeta Esportiva separou o que o Timão precisa fazer para ter direito a disputar o torneio de maior premiação do país.

Via Campeonato Brasileiro

Pelo Brasileirão, o Corinthians consegue vaga na Copa do Brasil do ano que vem caso se classifique para a Copa Libertadores. Inicialmente, os seis primeiros colocados garantem espaço no torneio continental, mas esse número pode aumentar caso algum time conquiste a Copa do Brasil, a Libertadores ou a Sul-Americana e fique entre os seis primeiros colocados na liga.

Via Copa do Brasil

Se o Corinthians vencer a Copa do Brasil deste ano, automaticamente garante vaga na edição de 2025. O último titulo do Timão na competição aconteceu em 2009, com o clube batendo na trave duas vezes desde então, em 2018 e 2022. Ao todo, o Coringão acumula três taças (1995, 2002 e 2009).

Via Sul-Americana

Se o Corinthians vencer a Copa Sul-Americana deste ano, automaticamente garante vaga na Copa do Brasil de 2025. O clube nunca conquistou o segundo principal torneio de clubes da Conmebol, tendo parado nas semifinais em 2019 e 2023.

Via Copa Paulista

A FPF (Federação Paulista de Futebol) tem direito a seis vagas para a Copa do Brasil. Cinco são destinadas ao Campeonato Paulista, enquanto uma é direcionada para o vencedor da Copa Paulista.

A equipe campeã do torneio escolhe entre uma vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a opção não escolhida pelo clube bem-sucedido.

A princípio, o Timão não vai disputar a competição. A última participação do Alvinegro na Copa Paulista foi em 2019, com a equipe sub-23.