Veiga dá conselho a Endrick após vitória e diz: 'vai sentir falta daqui'

Raphael Veiga aproveitou a classificação do Palmeiras para a final do Campeonato Paulista para aconselhar Endrick a "aproveitar com responsabilidade" seus últimos meses no clube. Para o meio-campista, o jovem — que vai para o Real Madrid no meio do ano — sentirá falta do Alviverde.

Ele [Endrick] tem que aproveitar, desfrutar esse momento. Com 14 anos, ele foi lá em casa e a gente criou essa amizade. Eu falo para ele desfrutar porque passa tudo muito rápido. Parece que há um tempo atrás eu que tinha 16 anos e hoje estou com 28. É isso, aproveitar com responsabilidade para continuar ajudando a gente. Veiga, à CazéTV

Acredito que ele [Endrick] está muito feliz, e a expectativa é que ele aproveite o máximo. Por mais que ele vai para o Real Madrid, que é um grande clube, tenho certeza que ele vai sentir falta daqu i.

O que aconteceu

Endrick garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino, no Allianz Parque. O atacante foi o autor do único gol do jogo.

É a última chance do camisa 9 levantar uma taça pelo Alviverde. Ele se transfere para o Real Madrid antes do início da Copa América.

O atacante deixou a partida com dores na perna, mas afirmou que joga a final até "sem a perna". O Palmeiras enfrentará o Santos na decisão do Estadual.