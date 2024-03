Time de Neymar mira a contratação de João Cancelo, do Barcelona

Emprestado pelo Manchester City ao Barcelona, João Cancelo está na mira do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O time de Neymar estuda fazer uma proposta milionária pelo lateral.

A informação é do jornal espanhol Sport. A decisão, contudo, passa pela vontade de João Cancelo deixar a Europa, já que a proposta econômica do Al-Hilal "pode ser enorme" e tem grande chance de ser aceita pelo Manchester City.

João Cancelo, hungry for more. pic.twitter.com/VJi0NKL7mR ? FC Barcelona (@FCBarcelona) September 25, 2023

O lateral português era um dos destaques do City, mas perdeu espaço no time de Guardiola. Com isso, foi emprestado ao Bayern de Munique no meio da temporada de 2022/2023. Cancelo ficou no clube alemão por cerca de seis meses e, em seguida, foi emprestado mais uma vez pelos ingleses, desta vez para o Barcelona.

No clube catalão, João Cancelo se tornou peça fundamental no esquema do treinador Xavi e vem mostrando em diversas entrevistas que gostaria de continuar na equipe. Ele tem contrato com o Barça até o fim da temporada.

O Al-Hilal é o líder disparado do Campeonato Saudita, com 68 pontos. A equipe conta com diversas estrelas do futebol mundial, como Neymar, Bono, Koulibaly, entre outros.