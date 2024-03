Técnico do Palmeiras, Abel elogia Pituca antes de final contra o Santos e Carille responde: "Não vai levar, hein"

Nesta sexta-feira, a dois dias da decisão do Campeonato Paulista, os técnicos dos dois finalistas, Santos e Palmeiras, concederam entrevista coletiva na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol). O encontro teve uma cena inusitada entre os comandantes.

Em determinado momento da entrevista, Abel falou sobre a dificuldade de encarar o rival e ressaltou a qualidade da dupla de volantes do adversário, João Schmidt e Diego Pituca. O segundo, capitão do Peixe, também estava presente na coletiva.

O treinador do Alviverde elogiou Pituca, e o técnico do Santos, Fábio Carille, respondeu: "Não vai levar ele, hein". Os dois riram, e o português fez com a cabeça que não.

Além de Pituca, Abel ainda revelou que já esteve de olho em João Schmidt no futebol português. À frente do Braga, o comandante observou o jogador no Rio Ave, mas, segundo ele, o presidente do clube não quis contratá-lo.

Os técnicos e capitães dos finalistas, Palmeiras e Santos, deram entrevista na sede da FPF

"Jogar contra o Santos é sempre difícil de qualquer jeito. É uma equipe que, apesar de estar há pouco tempo junta, já tem processos bem sólidos. Disse ontem na coletiva que vi o jogo contra o Bragantino e gostei muito do meio-campo. Um dos jogadores está aqui", disse Abel Ferreira, que rapidamente ouviu de Carille: "Não vai levar, hein".

"Um deles eu queria quando estava no Braga, o João Schmidt, que estava no Rio Ave. Mas o presidente do Braga era forreta, só queria jogadores livres, em fim de contrato", concluiu o treinador alviverde.

O primeiro jogo da decisão estadual, entre Palmeiras e Santos, está marcado para este domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já a segunda partida da final acontece no domingo que vem (7 de abril), também às 18h, no Allianz Parque. Em caso de empate no placar agregado, o título será definido nos pênaltis.