Técnico do Barcelona, Xavi elogia versatilidade de Vitor Roque

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Xavi, do Barcelona, concedeu uma coletiva de imprensa e falou sobre o atacante Vitor Roque. O comandante elogiou o brasileiro e a sua versatilidade.

"Nesta semana, ele jogou de diferentes formas, na ponta, por dentro, como 9, nos jogos que disputamos contra as categorias de base. Acho que ele está indo muito bem e tem tido uma grande capacidade de adaptação. Ele já está nos ajudando e isso é o mais importante. Além do trabalho, que ele sempre tem, o espírito de sacrifício... ele sempre nos dá gols e assistências, outro dia ele causou uma expulsão. Este é Vítor Roque, um jogador que pode fazer as coisas acontecerem para a equipe e para o grupo."

Apesar dos elogios, Xavi tem utilizado pouco o jovem de 19 anos. Vitor Roque realizou onze jogos desde que chegou ao Barcelona, em janeiro deste ano, e soma apenas 239 minutos em campo. O atacante tem dois gols marcados e somente uma partida como titular.

A expectativa é de que o centroavante, que também vem sendo utilizado pelos lados com Xavi, receba mais minutos em campo no restante da temporada. No período da Data FIFA, Vitor Roque pôde treinar por mais tempo com seus companheiros e se adaptar ao estilo de joga da equipe.

Além disso, o Barça enfrentará o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira pelas quartas de final da Champions League e a importância do confronto pode fazer com que o técnico rode o elenco na liga nacional.

Após a Data FIFA, o Barcelona entra em campo neste sábado, às 17h (de Brasília), contra o Las Palmas, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.