Sem Hayner, Carille conta com retorno de Ardelan à lateral do Santos em decisão

O Santos terá um desfalque importante para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Expulso já no final do jogo contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, na Neo Química Arena, o lateral direito Hayner não ficará à disposição do técnico Fábio Carille.

Devido à suspensão, o treinador terá que encontrar soluções dentro do elenco para o setor. Ele esperar contar com o retorno de Aderlan, que ficou de fora dos últimos jogos da equipe.

O ala vem reclamando de um incômodo na posterior da coxa esquerda e desfalcou o time nas últimas quatro partidas do Paulistão. Ele estava em transição física e não vinha participando dos treinamentos com o plantel no CT Rei Pelé.

Aderlan será avaliado nos próximos dias para saber se poderá ir a campo na grande decisão. Se o jogador não reunir condições de jogo, a expectativa é que o jovem JP Chermont, de apenas 18 anos, ganhe uma oportunidade de iniciar entre os titulares.

Logo após a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, Fábio Carille concedeu entrevista coletiva e afirmou que o lateral já trabalha no campo e acredita que ele possa ficar à disposição, mas não descartou dar chance ao garoto da base.

"Aderlan já voltou para o campo. Na segunda acompanhei o trabalho dele, trabalho forte. Estou muito satisfeito com o JP Chermont, vamos ver quem vai jogar. Apesar de ser uma final, posso ir com um jogador mais jovem. Se for isso, vamos dar todo o apoio para ele", disse o comandante.

Enquanto define a situação de sua lateral direita, o Santos se prepara para a primeira partida da final do Paulistão. A decisão, disputada em jogos de ida e volta, acontece nos próximos dois domingos (31 de março e 7 de abril). O Peixe tenta encerrar o jejum e voltar a erguer um troféu após oito anos.