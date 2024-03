Santos x Bragantino: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro feminino

Dois dias após o Santos despachar o Red Bull Bragantino e avançar à final do Campeonato Paulista, os clubes voltam a se enfrentar, desta vez pelo Brasileirão feminino. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) desta sexta-feira, na Vila Belmiro.

Com um elenco completamente reformulado, as Sereias da Vila vêm oscilando nas primeiras rodadas do torneio. Em três jogos disputados, o time obteve um empate, uma vitória e uma derrota.

A equipe, portanto, aparece no 12º lugar da tabela de classificação, com quatro pontos, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento da competição.

Pensando em motivar o time e chamar mais público, o Santos decidiu abrir os portões da Vila Belmiro e não cobrará pelos ingressos na partida válida pela quarta rodada do Brasileirão feminino. O jogo não será transmitido pela TV ou via streaming.

AMANHÃ TEM VILA BELMIRO! ?? As #SereiasDaVila enfrentam o RB Bragantino amanhã, às 19h, e contam com o apoio da nação santista! Vem pra Vila, com entrada gratuita! pic.twitter.com/1lP9tQKcJl ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) March 28, 2024

Do outro lado, o Bragantino ocupa ocupa a oitava colocação e segue invicto no torneio. O Massa Bruta venceu apenas uma vez, mas conta com outros dois empates, somando cinco pontos.