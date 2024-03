Santos abre venda de ingressos para final do Paulista contra o Palmeiras; veja valores

O Santos divulgou nesta sexta-feira detalhes sobre a venda de ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, marcado para o domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. A comercialização teve início nesta tarde.

A venda iniciou às 16h, com prioridade para os sócios-torcedores. Os bilhetes serão colocados à disposição conforme os planos do programa Sócio Rei (Black, Gold, Silver e Santista). Já o público geral poderá comprar seu bilhete só às 20h da noite, se restar ingressos.

O Peixe também decidiu subir os preços das entradas para a partida. O ingresso mais barato custará R$ 140 (inteira), enquanto o mais caro sai pelo preço de R$ 220.

Na decisão, a Vila Belmiro só poderá receber torcedores do Santos, já que o Estado de São Paulo ainda proíbe duelos entre dois rivais com torcidas de ambos os times. O segundo jogo da final acontece no domingo que bem (7 de abril), também às 18h, no Allianz Parque. Em caso de empate no placar agregado, o título será definido nos pênaltis.

Veja, abaixo, preços dos ingressos para Santos x Palmeiras, por setor:

Geral Santista (P 22)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00



Black: Gratuito

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 160,00



Meia entrada e Silver: R$ 80,00



Gold: R$ 40,00



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 160,00



Meia entrada e Silver: R$ 80,00



Gold: R$ 40,00



Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 180,00



Meia entrada e Silver: R$ 90,00



Gold: R$ 45,00



Black: Gratuito

PCD/PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 180,00



Meia e Silver: R$ 90,00



Gold: R$ 45,00



Black: Gratuito

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 120,00



Meia e Silver: R$ 60,00



Gold: R$ 30,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 200,00



Meia entrada e Silver: R$ 100,00



Gold: R$ 50,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 200,00



Meia entrada e Silver: R$ 100,00



Gold: R$ 50,00



Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)



Inteira: R$ 200,00



Meia e Silver: R$ 100,00



Gold: R$ 50,00



Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 220,00



Meia entrada e Silver: R$ 110,00



Gold: R$ 55,00



Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)



Inteira: R$ 230,00



Meia entrada e Silver: R$ 115,00



Gold: R$ 57,50



Black: Gratuito

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 57,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 28,75



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 57,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 28,75



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito