Contrato proíbe Corinthians de falar se torcida do Santos depredou Arena

A confidencialidade do contrato firmado com o Santos impede que o Corinthians se pronuncie sobre possíveis depredações causadas na Neo Química Arena pela torcida santista.

O que aconteceu

Pelos termos do acordo, o Alvinegro paulista não pode divulgar se houve eventuais danos à estrutura de seu estádio. Fora do mata-mata do Paulistão, o clube do Parque São Jorge alugou a Arena para o rival mandar a partida da semifinal, contra o Bragantino.

O UOL apurou que a casa corintiana foi alvo de pichações e teve equipamentos quebrados. Imagens que rodam as redes sociais mostram cadeiras quebradas e banheiros vandalizados, e há uma lista, foi obtida pelo portal De Olho no Peixe e confirmada pela reportagem, que detalha os danos.

As depredações no estádio causaram um prejuízo de R$ 110 mil, que será pago pelo Santos — quase a metade foi só com avarias em assentos da arquibancada. A reparação por danos na Arena está prevista no contrato firmado entre os clubes. Após a partida, a diretoria corintiana foi criticada por ter cedido a Arena ao rival.

O @SantosFC, locatário da Arena, vai arcar com um prejuízo de R$ 110.623,35 por locais danificados por torcedores em duelo de semifinal nesta última quarta-feira..



Veja os valores e alguns dos lugares depredados e pixados.. #deolhonopeixe pic.twitter.com/Mnlv4a8lv6 -- De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) March 29, 2024

O Santos queria realizar seu jogo da final também na Neo Química Arena, mas o Corinthians vetou novo aluguel. A justificativa dada ao Peixe foi que o gramado passaria por um "trabalho de manutenção". O São Paulo também não liberou o Morumbi e, portanto, o Peixe realizará o confronto como mandante contra o Palmeiras na Vila Belmiro.

Também não foi informado quanto o Corinthians recebeu por ter disponibilizado o estádio. No boletim financeiro da partida, entretanto, consta que o "aluguel de campo e despesas operacionais" custou R$ 850 mil. No jogo, o Peixe bateu o recorde de público da Arena em 2024 e teve R$ 771,5 mil de renda líquida — tendo dividido o lucro total com o Bragantino.

Relação de danos na Neo Química Arena

Assentos da arquibancada: R$ 51.024,00

Acionadores vasos sanitários: R$ 18.231,60

Vidro arquibancada: R$ 15.825,00

Torneiras sanitários: R$ 9.558,00

Espelhos sanitários: R$ 7.225,00

Porta de vidro sanitário: R$ 2.940,00

Tampas vasos sanitários: R$ 2.220,00

Teclham (porcelanato) fechada: R$ 2.000,00

Pixação sanitários: R$ 1.500,00

Total: R$ 110.623,35