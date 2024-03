Reforço do Palmeiras, Rômulo se despede do Novorizontino: 'Me abriu as portas'

O Palmeiras eliminou o Novorizontino do Campeonato Paulista na última quinta-feira ao vencer o duelo por 1 a 0, no Allianz Parque. O meia Rômulo, que se apresentará ao Verdão nos próximos dias, se despediu do Tigre nessa sexta-feira.

"Hoje me despeço do clube que me abriu as portas ao futebol. Que realizou o sonho do menino lá de Pirassununga de um dia se tornar jogador profissional. Que por quase cinco anos foi minha casa, onde tive um crescimento tanto profissional quanto pessoal. Minha gratidão pelo clube será eterna e sempre estará marcado na minha história. Meu agradecimento especial a todos com quem convivi neste período. Diretoria, comissão técnica, staff, atletas e funcionários. Obrigado por tudo, Novorizontino!", escreveu Rômulo em suas redes sociais.

Anunciado em fevereiro, ainda durante a fase de grupos do Paulistão, o jogador de 22 anos assinou um contrato de cinco anos com o Palmeiras. Como o regulamento do Paulistão não permite que o mesmo atleta jogue por dois times diferentes, ele não pôde se juntar ao Verdão antes. Com a queda do Novorizontino no Estadual, Rômulo pode se juntar ao elenco do Verdão, mas não disputará as finais.

Rômulo esteve em campo e como titular do Novorizontino na semifinal do Paulistão. O camisa 10 fez uma boa partida e deu trabalho para seu futuro time. Depois da partida, o técnico Abel Ferreira foi cumprimentá-lo. Na coletiva, o treinador comentou a situação do atleta.

"Situação muito difícil para ele. Tenho uma opinião que é melhor guardar para mim. Se chegasse aqui fizesse gol ia ser difícil, se jogasse mal também, Mostrou caráter, profissionalismo, fez um bom jogo. Vai chegar a uma equipe competitiva e trabalhar muito para entrar e ser um titular. Demos oportunidade e agora vai depender dele, da adaptação. Sem grandes expectativas. Esperar e tentar ajudá-lo", disse Abel.

Pelo Tigre, nessa temporada, Rômulo disputou 13 partidas. O atleta ficou de fora apenas contra o Água Santa, na fase de grupos. No Paulistão, ele tem três gols - sendo um contra o Santos e outro contra o São Paulo -, além de duas assistências, uma delas na vitória por 3 a 1 contra o Corinthians.