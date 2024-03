Palmeiras x Santos: FPF divulga datas, horários e locais das finais do Paulista

A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou nesta sexta-feira datas, horários e locais das finais do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos. Os detalhes foram definidos em reunião com representantes dos dois clubes nesta manhã, na sede da entidade.

O primeiro jogo da decisão será disputado neste domingo, a partir das 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe até queria levar a partida para a capital, mas não chegou a um acordo com Corinthians ou São Paulo, que não aceitaram ceder a Neo Química Arena e o Morumbis, respectivamente. Os rivais têm preocupação com o estado do gramado de ambos os estádios.

Já o duelo de volta acontece domingo que vem, dia 7 de abril, também às 18h, no Allianz Parque. Será a segundo jogo do time alviverde na sua casa após a reforma do gramado sintético.

VALE A TAÇA!!

Vila Belmiro e Allianz Parque recebem as finais do Paulistão Sicredi 2024!

Quem leva? ?#PaulistaoSicredi #Final #ClássicoDaSaudade pic.twitter.com/CkBpKxvZvT ? Paulistão (@Paulistao) March 29, 2024

O Santos chegou à grande decisão depois de bater o Red Bull Bragantino por 3 a 1 na semifinal, em Itaquera. Antes, a equipe despachou a Portuguesa nos pênaltis, nas quartas. Recém-rebaixado à Série B do Brasileirão, o time de Fábio Carille busca ganhar o título estadual após oito anos.

Do outro lado, o Palmeiras goleou a Ponte Preta nas quartas e, na última quinta-feira, derrotou o Novorizontino por 1 a 0, no Allianz, com gol de Endrick. Na quinta final consecutiva, o clube tenta levantar o troféu pela 26ª vez.

Veja, abaixo, datas horários e locais das finais do Paulista:

Jogo de ida



Domingo (31 de março)



18h - Vila Belmiro

Volta



Domingo (7 de abril)



18h - Allianz Parque