Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para pegar o Santos na final do Paulistão

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira após vencer o Novorizontino por 1 a 0 no Allianz Parque pela semifinal do Campeonato Paulista. Na Academia de Futebol, o time deu início à preparação para enfrentar o Santos na final do Estadual.

Os jogadores que permaneceram em campo por mais de 45 minutos seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Enquanto isso, o restante do elenco fez um treino técnico no campo, com exercício de passes e marcação e um minijogo em campo reduzido.

Para as finais, o técnico Abel Ferreira seguirá com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

Por outro lado, o zagueiro Gustavo Gómez voltou a estar à disposição do treinador. O paraguaio vinha se recuperando de uma fratura no dedo do pé esquerdo, sofrida em jogo contra o Corinthians, em fevereiro. Contra o Novorizontino ficou apenas no banco de reservas.

A decisão será com jogo de ida e volta. A primeira partida acontece neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Enquanto o segundo jogo será no próximo domingo, dia 7, no mesmo horário.

O Palmeiras finalizou a primeira fase do Paulistão na liderança geral e por isso tem a vantagem de decidir diante de sua torcida. O Santos, por sua vez, foi o segundo colocado.