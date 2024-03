'Palmeiras não jogou nada. Vai ser pau a pau com o Santos', diz Trajano

O comentarista José Trajano afirmou no Posse de Bola que Palmeiras e Santos farão uma final "pau a pau" no Campeonato Paulista. Para ele, o time de Abel Ferreira não jogou bem na semifinal contra o Novorizontino, enquanto o Peixe despachou facilmente o Bragantino.

O Palmeiras não jogou rigorosamente nada no primeiro tempo. O que dá ao Santos, que jogou bem, 3 a 1, passou por cima, vai jogar na Vila, então eu acho que é pau a pau. O Endrick faz gol, se ele jogar, pode ser um fator de desequilíbrio, mas eu acho que é um jogo pau a pau. O Palmeiras tem como característica nesses anos todos em que é campeão paulista e ganhou outros títulos, alguns títulos ganhou até jogando mais, houve época em que tinha Dudu em ponto de bala, o Rony também teve uma fase muito boa, o Raphael Veiga, mas convenhamos, o Palmeiras tem vencido jogos ali no limite. É claro que é superior, tem um elenco melhor, mas era para ter tomado ontem do Novorizontino. Se o Novorizontino tivesse acertado ontem o pé no primeiro tempo, o negócio ia complicar. Então, vejo esse jogo na Vila Belmiro pau a pau. José Trajano

