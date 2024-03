Milly: Apesar da redução da dívida, não aprovo a diretoria do Flamengo

A colunista Milly Lacombe afirmou no Fim de Papo que não separa o ótimo balanço financeiro apresentado pela diretoria do Flamengo do comportamento dos dirigentes rubro-negros na tragédia no Ninho do Urubu.

'Essa diretoria é a mesma do Ninho do Urubu': "Isso é um trabalho de 11 anos, envolveu uma série de planejamentos e a diretoria atual está surfando nessa onda. Vale lembrar que a diretoria atual é a mesma do grande documentário do Ninho do Urubu e também é a mesma que tem planos para transformar o Flamengo em SAF, o que seria uma catástrofe. Isso serve para a gente entender que não é só uma coisa que faz uma diretoria grande".

'Não classifico a atual diretoria do Flamengo como boa': "A despeito dessa diminuição bastante rigorosa da dívida, eu não classifico a atual diretoria do Flamengo como boa com base no comportamento que ela teve com a tragédia do Ninho do Urubu, que é um comportamento humanitariamente deplorável, e também com base nesse que parece um planejamento para virar SAF, também acho isso deplorável, acho que seria uma tragédia para o Flamengo ser encarado como empresa".

