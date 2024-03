Médico do Flamengo defende exames antidoping e desconversa sobre Gabigol

O Flamengo vem tendo dias agitados após a suspensão do atacante Gabigol, punido após ser acusado de fraudar um exame antidoping em 2023. O médico do clube, Márcio Tannure, saiu em defesa dos exames antidoping.

"A gente é a favor para que tenha jogo limpo. Não sou hipócrita de dizer que é confortável. Mas tem coisas que são obrigatórias, fazem parte do processo", disse.

Ainda sobre o assunto, Tannure desconversou sobre a situação de Gabigol, mas garantiu que "nenhum jogador gosta de ser testado".

"Aqui no Brasil, nós temos que elogiar, porque o futebol é o esporte mais testado. Óbvio que nenhum jogador gosta de ser testado. Mas é óbvio que somos a favor do antidoping. É uma política de proteção ao atleta e de isonomia esportiva. O Flamengo vem disputando todas as competições, então é o time que mais fez antidoping", completou.

Gabigol está suspenso até abril de 2025. O Flamengo tenta um efeito suspensivo antes do julgamento do recurso na Corte Arbitral do Esporte.