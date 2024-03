Marcos Rocha cita pressão sobre o Palmeiras e revela motivação para final: "Deixar nosso nome no clube"

O Palmeiras busca o tricampeonato consecutivo do Paulistão nesta temporada. O time comandado por Abel Ferreira enfrenta o Santos, neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Capitão do Verdão, Marcos Rocha falou da cobrança sobre a equipe e revelou a motivação para mais uma decisão.

"Cada ano que vem a cobrança aumenta. A pressão para chegar à final e disputar mais um título é dos objetivos traçados no começo do ano. O Abel tem a estratégia junto com a comissão e passa para nós jogadores. Todas as competições que disputamos, quais objetivos que traçamos para tentar conquistar. Ter oportunidade de chegar mais uma vez à final, quebrar mais esse feito que aconteceu há 90 anos quem sabe poder conquistar o terceiro título consecutivo do Campeonato Paulista. Seria para nós que estamos há mais tempo, mais uma oportunidade de deixar nossa história dentro do clube. Trabalhar, focar entender o que a comissão vai passar, entender as características do adversário para que, a gente possa fazer um jogo coletivo equilibrado e que a gente possa entrar no vestiário de cabeça erguida e com a certeza que a gente fez o melhor", disse em entrevista coletiva realizada na sede da Federação Paulista de Futebol.

A última vez que o Verdão foi campeão do Estadual três vezes seguidas foi nos anos de 1932, 1933 e 1934, quando ainda era Palestra Itália. Em 2024, o clube tem chance de alcançar esse feito e de forma invicta. Marcos Rocha, que busca seu 12° título pelo Palmeiras falou da motivação para disputar mais uma decisão.

"A nossa motivação já é vestir a camisa do Palmeiras se tiver essas metas traçadas pelo clube e não alcançá-las, você acaba ficando no meio do caminho, perdendo a oportunidade de jogar numa grande equipe. Nossa maior motivação é levar alegria ao torcedor que vem nos apoiando, enchendo o estádio e presentear os familiares que estão no dia a dia nos apoiando. Temos feito renúncias para conquistar as oportunidades, disputar grandes campeonatos e chegar às finais. Deixar nosso nome no clube seria grande motivação", declarou.

No Palmeiras desde 2018, Marcos Rocha soma 291 jogos pelo clube, nove gols e 30 assistências. Na bagagem, tem três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).