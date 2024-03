Lateral brasileiro não deve permanecer no Real Madrid para a próxima temporada

Emprestado pelo Shakhtar Donetsk, o lateral direito Vinícius Tobias não deve permanecer no Real Madrid. O clube espanhol não planeja exercer a opção de compra junto ao clube ucraniano. A informação foi divulgada pelo Mundo Deportivo.

Segundo o jornal espanhol, o Real Madrid não pretende pagar cerca de R$ 80 milhões para contar com o brasileiro de maneira definitiva.

Vinícius Tobias chegou ao clube espanhol em abril de 2022, para ser opção na lateral. Porém, ele não conseguiu conquistar seu espaço e passou a integrar o Real Madrid Castilla, onde alternou entre a titularidade e a reserva.

No Castilla, o defensor soma fez 59 compromissos.

Apesar de ser relacionado para alguns jogos do Real Madrid, o jogador de 20 anos fez apenas uma partida com o elenco principal. Vinícius Tobias foi titular no confronto com o Arandina, da quarta divisão espanhola, pela terceira fase da Copa do Rei, no dia 6 de janeiro de 2024.

Na ocasião, o brasileiro atuou por 80 minutos antes de ser substituído. O Real venceu por 3 a 1.

Com isso, o lateral revelado pelo Internacional não tem seu futuro definido para a próxima temporada, já que, ainda segundo o jornal, outros clubes da Espanha podem ter interesse em contar com o futebol de Tobias.