James se reapresenta, e São Paulo fica com elenco completo visando estreia na Libertadores

Na manhã desta sexta-feira, o São Paulo realizou mais uma atividade no CT da Barra Funda visando a estreia na Libertadores contra o Talleres. Após amistosos com a Colômbia, James Rodríguez se reapresentou.

O meia disputou duelos contra a Espanha (1 a 0), em Londres, e frente à Romênia (3 a 2), em Madri. Outros convocados por suas seleções, Pablo Maia, Rafael e Nahuel Ferraresi voltaram na quinta e Arboleda e Bobadilla, na quarta.

Com isso, o elenco do São Paulo está completo para a preparação para estreia na Libertadores. Para começar o treino dessa sexta, foram feitos exercícios sob comando da preparação física, com trabalhos de mobilidade para aquecimento.

Na sequência, Thiago Carpini e seus auxiliares realizaram um treinamento tático posicional focado nas movimentações ofensivas. Ainda houve, por fim, um ensaio de bolas paradas e um trabalho de finalizações.

O São Paulo dá continuidade à preparação para o duelo na manhã desse sábado. A estreia está marcada para a próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Argentina.