Igor Coronado é diagnosticado com dengue e vira dúvida no Corinthians para estreia na Sul-Americana

O Corinthians ganhou uma possível dor de cabeça para a estreia na Copa Sul-Americana, que será nesta terça-feira contra o Racing-URU. De acordo com informações divulgadas pelo clube na tarde desta sexta-feira, o meia Igor Coronado foi diagnosticado com dengue.

O Timão confirmou que o jogador está sendo diretamente assistido pelo departamento médico do clube. Contudo, como de praxe, não revelou o prazo de recuperação do atleta. Assim, ele é tratado como dúvida para o primeiro jogo do torneio.

Igor Coronado foi anunciado pelo Corinthians em fevereiro deste ano e foi uma das contratações da nova diretoria, chefiada por Augusto Melo. O meia, que ficou sem jogar por algum tempo no Al-Ittihad, não estava 100% fisicamente quando chegou e demorou a fazer sua estreia.

AGORA É CONMEBOL SUDAMERICANA! ? Fazemos a nossa estreia na competição na próxima terça-feira (02), às 21h30! ? Vamooooos, Fiel! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/98Hhc1WdqL ? Corinthians (@Corinthians) March 29, 2024

O jogador só foi disputar seu primeiro jogo com a camisa alvinegra na 11ª rodada do Campeonato Paulista, na vitória contra o Santo André. Coronado saiu do banco aos 30 minutos da segunda etapa para substituir Wesley, mas acabou sofrendo uma lesão.

Após passar por exames, o atleta foi diagnosticado com um problema muscular na coxa direita e foi desfalque para o técnico António Oliveira contra Água Santa e São Bernardo. Apesar de ter se recuperado da lesão, o meia também não disputou o amistoso contra o Londrina, realizado na última quarta-feira.

Com Igor Coronado como dúvida, o Timão estreia na Sul-Americana nesta terça-feira (02). O Alvinegro Paulista terá pela frente o Racing-URU, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Pelo Grupo F, o time também enfrentará Argentinos Juniors-ARG e Nacional-PAR.