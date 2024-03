Grêmio informa lesão no tornozelo do atacante André Henrique

Nesta sexta-feira, através de uma nota oficial, o Grêmio informou que o atleta André Henrique, durante uma disputa de bola no treino da manhã de ontem, sofreu um trauma que resultou em uma entorse do tornozelo direito. Assim, após a realização do exame de ressonância magnética, foi diagnosticada lesão multiligamentar no local.

Apesar disso, os médicos do Grêmio e a consultoria de um especialista do Hospital Moinhos de Vento constataram que não há necessidade de intervenção cirúrgica, apesar da gravidade.

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o atleta André Henrique, durante uma disputa de bola no treinamento da manhã do último dia 28, sofreu trauma que resultou em uma entorse do tornozelo direito. Após exame de ressonância magnética, foi diagnosticada lesão multiligamentar do tornozelo. Avaliado pelos médicos do Grêmio e com a consultoria de um especialista do Hospital Moinhos de Vento, constatou-se que não há necessidade de intervenção cirúrgica, apesar da gravidade da lesão", escreveu o clube.

Por fim, o Grêmio informou que o atleta já iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia e que passará por exames periódicos para avaliação da evolução do tratamento.