Grêmio encerra preparação para partida de ida da decisão contra o Juventude

Nesta sexta-feira, pela manhã, o Grêmio encerrou os preparativos para o primeiro duelo da decisão do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude. A bola rola neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

Os jogadores começaram o aquecimento na academia do CT Luiz Carvalho e, na sequência, foram para as atividades no campo sob o comando de Mário Pereira, preparador físico do Grêmio.

Em seguida, o treinador Renato Gaúcho passou um exercício tático, que trabalhava transição entre setores, toques rápidos e finalizações ao gol. Os atletas também realizaram treinos de bola parada ofensiva e defensiva.

Por fim, o clube informou que, após as atividades, os atletas iniciaram o procedimento de concentração para a final. Eles almoçaram no CT e viajaram para Caxias do Sul no começo da tarde.

Antes do jogo de volta, marcado para o outro sábado, dia 6 de abril, o Grêmio terá um compromisso pela Libertadores. A equipe viajará para Bolívia, onde enfrentará o The Strongest, na terça-feira.