Goiás anuncia Lucas Andrino como novo diretor de futebol do clube

Nesta sexta-feira, o Goiás anunciou Lucas Andrino como o novo diretor de futebol do clube. O profissional estava no São Bernardo, onde conquistou o Paulistão A2 e a Copa Paulista em 2021, além do acesso à Série C no ano seguinte.

Além disso, Andrino contou com campanhas de destaque nas últimas edições do Paulistão com o Bernô. Em 2023, a equipe chegou às quartas de final e conquistou o Troféu do Interior, enquanto na atual temporada, encerrou a participação no estadual com a 5ª melhor campanha geral.

"Chego ao Goiás com a mesma determinação de mergulhar no trabalho e fazer tudo que estiver ao meu alcance para contribuir para que todos os objetivos do clube possam ser alcançados", disse Lucas Andrino.

O Goiás, que se despediu da Copa Verde e do Campeonato Goiano, retorna aos gramados diante do Ceará, entre os dias 19 e 21 de abril, pela estreia do Campeonato Brasileiro Série B. O horário da partida ainda não foi definido.