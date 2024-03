Giro europeu: ex-Flamengo brilha, mas não evita vitória do Benfica; Sporting segue líder do Português

Nesta sexta-feira, o Benfica recebeu o Chaves no Estádio da Luz, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Português. Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo, até defendeu três pênaltis, mas não conseguiu evitar a derrota dos visitantes por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado por João Neves.

Com o resultado, a equipe de Lisboa chegou aos 67 pontos, mas permaneceu na segunda posição. Já o Chaves ocupa a lanterna e soma apenas 19 pontos.

Agora, o Benfica volta a campo na próxima terça-feira, para o duelo de ida da semifinal da Taça Portugal, contra o Sporting. O Chaves, por sua vez, terá compromisso apenas no outro domingo, dia 7 de abril, diante do Portimonense, pelo Campeonato Português.

O jogo



A primeira grande chance do Benfica aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo. Com ajuda do VAR, o árbitro assinalou pênalti após Alexander Bah sofrer uma cotovelada de Júnior Pius. Na cobrança, Di Maria bateu fraco e Hugo Souza encaixou a bola.

Aos 14 minutos da segunda etapa, Júnior Pius cometeu mais uma penalidade, desta vez derrubando Di Maria dentro da área. O brasileiro Arthur Cabral foi para a cobrança e viu Hugo defender mais um pênalti.

Apesar disso, o juiz mandou a cobrança voltar por conta de uma invasão na área de Carraça. Arthur Cabral bateu novamente, mas desperdiçou pela segunda vez, vendo o ex-Flamengo defender a terceira penalidade na partida.

Os pênaltis desperdiçados, contudo, não abalaram a equipe de Lisboa, que abriu o placar alguns minutos depois, aos 22. Di Maria cobrou falta e João Neves desviou levemente de cabeça para o fundo das redes. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, sem dar chances de defesa para Hugo Souza.

Apesar da segunda grande penalidade ter sido anulada, nada anula a MONSTRUSIDADE que foi Hugo Souza ? na defesa de três (!) penaltis! ? BTV #LigaPortugal #LigaPortugalBetclic #GDC #NãoPára pic.twitter.com/ibgITD1u45 ? Liga Portugal (@ligaportugal) March 29, 2024

Sporting segue líder do Português

O Sporting visitou o Estrela Amadora no Estádio José Gomes, em Amadora, pela 27ª rodada do Campeonato Português, e venceu por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Paulinho e Nuno Santos, para os visitantes, e Leonel Bucca, para os mandantes.

Assim, o Sporting alcança os 68 pontos e se mantém na ponta da competição. Já o Estrela Vermelha ocupa, momentaneamente, o 13º lugar.

O próximo duelo do Sporting será diante do Benfica, na próxima terça-feira, às 17h, no Estádio da Luz. Já o Estrela Amadora retorna aos gramados no outro domingo, dia 7 de abril, contra o Moreirense, às 14h, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

? 3? pontos directamente da Amadora ? VAMOS!!! ? Paulinho e Nuno Santos#CFEASCP // 1-2 pic.twitter.com/DKCMaS4E0M ? Sporting CP (@SportingCP) March 29, 2024

Lille vence o Lens pelo Francês

Lille e Lens duelaram no Stade Pierre-Mauroy pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Edon Zhegrova marcou os dois tentos que garantiram a vitória dos mandantes por 2 a 1. Elye Wahi descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o time da casa assume provisoriamente a terceira colocação da tabela, com 46 pontos. A equipe sediada em Lens segue com 42 pontos e ocupa a sexta posição.

No duelo seguinte, o Lille recebe o Olympique de Marselha, na outra sexta-feira, às 16h, pelo Campeonato Francês. O Lens enfrenta o La Havre um dia depois, às 12h, no Stade Félix-Bollaert, pela mesma competição.

Plus Fiers, plus Forts, plus Féroces. Les Dogues remportent ce Derby du Nord, à la maison, grâce à un doublé d'Edon Zhegrova ?#LOSCRCL 2-1 I 90? pic.twitter.com/027DHpe1rA ? LOSC (@losclive) March 29, 2024

Cádiz bate o Granada pelo Espanhol

Por fim, na Espanha, o Cádiz recebeu o Granada no Estadio Nuevo Mirandilla, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, e venceu por 1 a 0. Robert Navarro marcou o gol da vitória.

Deste forma, o time da casa continua na 18ª posição, mas agora com 25 pontos. O Granada segue com 14 pontos, na 19ª colocação, podendo se tornar lanterna caso o Almería vença na rodada.

O próximo desafio do Cádiz está marcado apenas para o dia 13 de abril, às 16h, contra o Barcelona, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Já o do Granada será na próxima quinta-feira, às 15h, contra o Valencia, no Estádio Nuevo Los Cármenes, pelo mesmo torneio.