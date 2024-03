FPF anuncia datas e horários da final do Paulistão entre Palmeiras e Santos

Do UOL, em São Paulo

A Federação Paulista de Futebol oficializou hoje (29) as datas e locais dos dois jogos da final do Campeonato Paulista. Palmeiras e Santos disputarão o título.

O que aconteceu

Jogo de ida: Santos x Palmeiras - domingo (31), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Jogo de volta: Palmeiras x Santos - domingo (07), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

VALE A TAÇA!!

Vila Belmiro e Allianz Parque recebem as finais do Paulistão Sicredi 2024!

Quem leva? 👀#PaulistaoSicredi #Final #ClássicoDaSaudade pic.twitter.com/CkBpKxvZvT -- Paulistão (@Paulistao) March 29, 2024

Santos de volta à Vila. O Peixe teve como primeira opção mandar o jogo de ida da final na capital paulista. Após o clube ouvir recusas de Corinthians e São Paulo para cederem Neo Química Arena e MorumBIS, respectivamente, optou por voltar para casa.

Terceiro Paulistão consecutivo que se encerra no Allianz. Atual bicampeão estadual, o Palmeiras ergueu a taça em 2022 e 2023 diante de sua torcida, e tem a chance de repetir o feito na atual edição.

Jogos em todas as plataformas de transmissão oficiais. O espectador terá cinco opções para assistir aos jogos de ida e de volta da final do Campeonato Paulista: Record TV (TV aberta), TNT (TV fechada), CazéTV (YouTube), Max e Paulistão Play (streaming).

Regulamento

A final do Paulistão é a única fase disputada em jogos de ida e volta. A segunda partida será na casa do Palmeiras por que o clube da capital tem a melhor campanha do estadual.

Não há critério de desempate por melhor campanha ou gols fora de casa. Se houver igualdade após 180 minutos, o título paulista será definido em disputa de pênaltis.