Experiente em decisões, Carille previu final contra o Palmeiras após derrota do Santos no Allianz

O técnico Fábio Carille previu a final entre Santos e Palmeiras no Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), com os dois times da decisão, o treinador disse que quis enfrentar o rival após uma derrota na fase de grupos.

No final de janeiro, pela terceira rodada do Paulistão, o Peixe foi derrotado pelo Palmeiras no Allianz Parque, por 2 a 1. Ao término da partida, o treinador do clube alvinegro disse a outros membros da diretoria: "Quero chegar na final, e quero que seja contra o Palmeiras".

"Termina o jogo contra o Palmeiras, foi a terceira rodada, perdemos por 2 a 1. Os atletas estão aqui, pode perguntar a qualquer diretor que estava ali na sala. Eu falei que queria chegar na final, e queria chegar contra o Palmeiras. Isso lá na terceira rodada. Todo mundo dentro do Santos sabe que eu falei isso naquela semana, sem raiva, sem nada. Disse: 'quero chegar na final do Paulista, e tomara que seja contra o Palmeiras'. E chegou. Contente por isso. E agora é foco total, preparação total para que sejam dois grandes jogos", relembrou.

Carille participará de sua quarta final estadual na carreira. Com títulos pelo Corinthians e em busca de tirar o Santos da fila, ele se diz privilegiado pelo momento.

"É um privilégio grande estar participando desse momento, sem dúvidas o melhor Estadual. Falar do Abel, eu já falei muitas vezes. O quanto nos ensina, sempre falo. Para mim vai ser um privilégio, joguei contra o Abel duas vezes pelo Santos. Apesar da rivalidade, é um privilégio enorme estar participando desse momentos", disse o comandante.

Os técnicos e capitães dos finalistas, Palmeiras e Santos, deram entrevista na sede da FPF

O Peixe tentou levar a decisão para a capital, mas esbarrou nos recuos dos rivais São Paulo e Corinthians. Ambos não toparam ceder seus estádios, e o time decidiu jogar mesmo na Vila Belmiro, sua casa. Carille falou sobre a escolha da diretoria.

"Tentamos fazer aqui e não conseguimos. Era a primeira possibilidade, uma escolha nossa por tudo o que aconteceu no Morumbis, contra o São Bernardo, e em Itaquera, contra o Red Bull Bragantino, mas não conseguimos", afirmou o técnico.

O primeiro jogo da decisão estadual, entre Palmeiras e Santos, está marcado para este domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já a segunda partida da final acontece no domingo que vem (7 de abril), também às 18h, no Allianz Parque. Em caso de empate no placar agregado, o título será definido nos pênaltis.