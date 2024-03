Endrick tem trauma na coxa direita e será avaliado diariamente pelo Palmeiras para final do Paulistão

O atacante Endrick foi o herói do jogo contra o Novorizontino ao marcar o gol que deu a vitória por 1 a 0 para o Palmeiras no retorno da equipe ao Allianz Parque. O camisa 9 do Verdão teve um trauma na coxa direita.

Endrick precisou ser substituído aos 27 minutos do segundo tempo após sentir dores local. Ele recebeu atendimento e deu lugar para Rony no jogo.

Na reapresentação do time, Endrick realizou apenas atividades regenerativas com os demais atletas do elenco e será avaliado diariamente até a decisão. A final será disputada em jogo de ida e volta. O primeiro acontece neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O jovem esteve à serviço da Seleção Brasileira até a última terça-feira, quando disputou o amistoso com a Espanha. Diante dos espanhóis, Endrick sofreu uma pancada na coxa, recebeu atendimento e permaneceu em campo. O atacante do Palmeiras disputou todo o segundo tempo do último amistoso e anotou o segundo gol do Brasil no empate por 3 a 3 no Santiago Bernabéu.

Nessa temporada, pelo Palmeiras, Endrick tem sete jogos disputados, dois gols e uma assistência. A decisão do Paulistão será a última final do atleta pelo Verdão antes de se apresentar ao Real Madrid, em julho, quando completa 18 anos.